Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度龍年！從小年夜開始到大年初五（2月8日起至2月14日），每天下午1點播出龍年新春特別節目，大咖歌手輪番上陣報喜，並於當天晚上11點精彩再重播。

Hit Fm龍年小年夜特別節目由小春Kenzy、婁峻碩SHOU主持，一同向聽眾恭賀新年。小春表示，大家應該對於他們兩人的組合感到很陌生，婁峻碩也說他們這樣好好坐下來聊天應該隔了半年，上次是他們拍戲的時候，在海邊促膝長談聊音樂。這次電台安排他們主持過年特別節目，兩人也都推出個人新作品，正好兩人新專輯的主打歌，就是當初他們在海邊分享給彼此聽的Demo，認為非常有趣且有緣。

婁峻碩提到，他開始創作音樂的啟蒙就是頑童MJ116，頑童MJ116就是他的偶像，沒想到會有機會跟小春這樣暢聊音樂，甚至還一起拍戲。說到對頑童MJ116的喜愛，婁峻碩提到，有了智慧型手機以後都會去YouTube搜尋頑童MJ116的作品，無論是個人或團體的歌曲，從中發現互相用音樂Diss的文化很有趣，也因此喜歡上華語嘻哈饒舌，一聽就入坑，每天都是熬夜看頑童MJ116影片，看到天亮就直接去上學。

小春則透露，很欣賞婁峻碩，陸續有在聽婁峻碩的作品，從他出道以後就有關注，還會主動去音樂平台搜尋他有沒有出新歌，MV也都會去觀賞，讓婁峻碩受寵若驚，沒想到自己的偶像有一天也會聽他的音樂。小春更說，你的IG限時動態我每一則都有看，婁峻碩笑說，不可能這麼follow，太害羞了。

聊到過年做什麼，婁峻碩過年都會回花蓮，一家四口一起打麻將，邊打邊聊天；小春也都會跟親朋好友相聚打牌，小賭怡情一下，但近年因為團員們都各自有家庭了，所以過年會安排出國好好放鬆休息。小春也開玩笑說：「有沒有發現出道以後，感覺好像在拜年走春時，大家都會等著你的紅包？」婁峻碩說，有，會有一種錯覺是小朋友怎麼越來越多，然後會大人帶著小朋友來跟他拜年，小春表示，身上一定都要多準備好幾個紅包，不然走不掉，但是這就是隨著年紀成長，證明自己能力越強，發紅包會有成就感，比領紅包有趣。婁峻碩也說，這就是長大後的踏實感。