台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅，但除了台中抽檢的那盒其餘皆0檢出，綠委洪申翰今天在臉書發文，指台中市長盧秀燕把直轄市長演成實驗室主任，只管檢驗那盒肉，其他的都不管，在政治跟行政上都禁不起檢驗。藍委廖偉翔表示，洪申翰無法對瘦肉精事件提出看法或是提出解決方案，反倒是急於批評，不僅無助於問題的釐清，還徒增對立。

針對洪申翰的批評，廖偉翔表示，蘇軾與佛印禪師的佛與牛糞的故事流傳千年，時至今日還在上演，心中只有牛糞者，看任何人都是牛糞。無論是台中市政府或是中央政府，都必須把食安問題視為最重要的事，發現問題、用心解決是台中市政府一直在努力的目標，不解洪申翰為何急於批評、諷刺？

廖偉翔指出，過去民進黨政府被批評為不解決問題，只解決提出問題的人，看來洪申翰無法對瘦肉精事件提出看法或是提出解決方案，反倒是急於批評，不僅無助於問題的釐清，還徒增對立。

廖偉翔強調，真相至今不明，中央政府仍必須繼續清查，給人民一個交代、讓人民心安，才是一個負責任的作法，不浪費每次的危機，才能讓制度更加完善。