歷史超過百年的國際級羽球賽事主辦單位在想什麼？羽壇「超級1000」系列全英公開賽，即將在3月12日開打，賽場照片看起來卻讓球迷違和感滿滿，因為賽場地墊顏色居然是灰色的，引發球迷熱議。

蒐羅世界羽壇賽事動態與照片的泰國羽球網媒Thai Badminton BBB，昨天（7日）在IG發布世界羽壇盛會「全英羽球公開錦標賽」（All England Open Badminton Championships）的賽場照片，附上短短兩句話：「今年全英球場地墊顏色是灰色！各位怎麼看？」

照片顯示，場邊地板是耀眼的藍色，賽場地墊卻不是國際賽是常用的綠色而是淺灰色，與羽球外觀顏色相近，再配上白色界線，比賽過程恐有誤判風險。全英賽創立於1899年，已有124年歷史，是國際知名羽球大賽，屬於超級1000（Super 1000）系列，這個等級的賽事對於選手積分很重要，全英賽是今夏巴黎奧運爭取積分的關鍵衝刺賽會，台灣球后戴資穎也處於備戰狀態，各國選手對於灰撲撲的地墊作何感想將受矚目。

照片引發不少球迷關注，也吸引粉絲留言：「線審會說『這是開玩笑的吧』」、「拜託換回綠色好嗎」、「什麼鬼都看不到」、「BWF（世界羽球聯盟）務必考慮清楚」、「總比紅色好」、「黑色、紫色或深藍色都好些」。

還有人打趣：「線怎麼不畫成黑色，比較醒目呀」、「線畫成黃色的比較好，跟灰色對比才夠鮮明」、「灰色是中性色，最適合給選手拍照，什麼膚色都襯」、「伯爵茶（Earl Grey，grey為英式英文灰色的拼法）贊助的」。