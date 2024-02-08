國產「台糖安心豚梅花肉片」含有瘦肉精「西布特羅」議題持續延燒，中央及地方皆驗出西布特羅，台中市長盧秀燕面對早已出國度假的衛福部次長王必勝跨海質疑，今（8日）同意這是個案，並大方祝福王必勝「出國就好好度假，祝度假愉快」，王必勝也在臉書回應，「也祝盧市長新年快樂，闔家平安」。

台中市食安處2月2日公布台糖冷凍梅花豬肉片含瘦肉精西布特羅0.002ppm，中央大規模抽驗豬隻毛髮及同批肉片皆0檢出，昨（7日）衛福部食藥署與台中市複驗都驗出陽性反應，還給台中市食安人員一個公道。

面對連日來中央和王必勝數度質疑台中市太急於公布、恐為實驗室事件，會不會要王必勝道歉，盧秀燕今受訪時，連說2次不用，還請王必勝既然出國，就好好度假，祝度假愉快。她強調，現在已經真相大白、水落石出，已經還了基層食安人員公道，就夠了，不用道歉。

而昨天已經出國度假，但仍在臉書筆戰的王必勝，今也在臉書發文回應，「也祝盧市長新年快樂，闔家平安」。