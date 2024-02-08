東港東隆宮喜迎農曆新年，大年初一起民眾隨香即送限量「龍騰祥瑞」招財錢母，同時開賣深受大家喜愛的小王馬、開運神衣等文創品。（謝佳潾攝）

屏東縣東港東隆宮喜迎農曆新年，大年初一起民眾隨香即送限量「龍騰祥瑞」招財錢母，同時開賣深受大家喜愛的小王馬、開運神衣等文創品，此外，除初一、初二恢復免費提供香客飯湯享用外，初五還有副總統賴清德到場發送限量福袋，歡迎民眾一起前來走春祈福。

東隆宮指出，為迎接農曆新年，大年初一起將隨香附贈限量「龍騰祥瑞」招財錢母給前來參拜祈福的民眾，同時在廟埕廣場開放相關文創商品供民眾選購作紀念，如龍年小王馬及開運神衣等。

東隆宮進一步表示，大年初一、初二也恢復免費提供香客飯湯用餐，大年初三、初四則有開智慧活動，該活動每年都有眾多學子信眾前來參與，現場將有專屬服務人員引導進行，至於初五有副總統賴清德到場發送限量福袋，一早9點開始發送，歡迎大家前來領取。

此外，東隆宮還針對光明燈進行系統更新，讓前來點燈祈福的信眾更加有感。東隆宮強調，歡迎民眾前來點燈，溫府千歲將保佑各位信眾萬事平安、事業順利、前途光明。