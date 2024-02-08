屏東1名已婚男子A男與甲女是前男女朋友，2018年A男開車至屏東縣內埔鄉某超商前會面，甲女上車後，A男將車開到汽車旅館，甲女此時向櫃檯人員喊「救命」惟A男立即喝止「不要吵」後離開，事後2人又到另一間汽車旅館休息，事後甲女控訴，遭A男性侵，案經屏東地院審理後認定，A男無罪。可上訴。

公訴意旨，A男與甲女原是朋友，於2018年10月28日凌晨，受甲女之邀，駕車至屏東縣內埔鄉某超商前會面，見甲女獨自赴約，有可乘之機，竟基於強制性交之犯意，邀約甲女搭車，並載至汽車旅館，此時副駕駛座之甲女發現有異，遂向入口之接待人員說「救我」，惟被告立即喝止「不要吵」，後迅速駕車附載甲女他去，途中續以言詞脅迫甲女就範，足以壓抑甲女性自主決定權，迄同日3時許，轉至另一間汽車旅館，以手及身體壓制甲女，違反其意願，對甲女為強制性交得逞。

法院審理時，被告坦承兩人於3時14分許入住汽車旅館，並於同日8時40分許退房，被告與甲女於投宿期間，被告有以其手指及生殖器插入甲女之陰道，並遭甲女咬傷左上臂等情。但辯稱，我們兩人在汽車旅館喝酒，她叫我給她承諾，我不需要跟她交代甚麼，她看我沒回應，整個歇斯底里，才咬我的手臂。

汽車旅館的櫃台作證時稱，因為當天住房已滿，所以我告知他們沒有空房，在副駕駛座的女生就突然跟我說：「救我」，我當下是有愣住，開車的男生就大聲喝止女生說：「不要吵」，然後他們有在車上交談了約3分鐘才離去，我看當時車上狀況是像兩人在打鬧，女生看起來行動是自由的，沒有被約束住等語。

而另一間汽車旅館房務人員偵查中具結證稱：當天櫃檯通知我，房客人把玻璃杯打破，請我過去處理，我上去有看到一男一女，男生看起來喝得蠻醉，我清潔後女生問我是否有賣酒，她叫我拿一手啤酒上去給她，她行動沒有被拘束、可以自由走動等語。

法院參酌汽車旅館監視器畫面顯示，2018年10月28日3時14分許被告駕車入住汽車旅館，3時15分許關閉1樓鐵門，3時20分許甲女持香菸自行走出車庫，並在中庭停留26秒後自行返回房內，3時23分許房務人員進入該房等情，證人進房清潔期間，甲女人身自由並無受限制情形，且甲女於汽車旅館住宿期間，尚有購買啤酒之行為，顯見甲女係出於自主意願與被告共同投宿汽車旅館。綜上所述，依公訴人所提出之證據，尚不足以證明被告確有公訴意旨所指之強制性交犯行，自屬不能證明被告犯罪，應為其無罪之諭知。可上訴。

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