警方統計，去年全國各警察機關與金融機構、超商等民間業者，共計攔阻89億餘元，較前年攔阻金額42億餘元高出一倍；此外，去年詐欺總財損金額88億餘元，低於全年攔阻金額，出現了歷年來攔阻與詐騙財損金額首次的黃金交叉，顯示防詐已有一定的成效。

根據國立中正大學犯罪研究中心112年「民眾對警察維護治安工作滿意度調查」研究成果報告顯示，民眾對警察機關「犯罪預防宣導的措施與努力」滿意度高達77.82％，識詐推廣的警政目標與民眾生活習習相關。

警方提醒民眾，疑似遭詐應立即諮詢165專線，以提供攔阻機率。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局表示，詐騙集團手法不斷翻新，即使不斷利用各種方式宣導，民眾仍可能稍微不慎即受騙上當，為了保護受害民眾盡量減少損失，針對詐騙款項的攔阻，一直都是警政重要措施，其中有越來越多金融機構及超商等民間企業一起配合，善盡企業社會責任，全民協力合作，正是阻絕詐騙核心的關鍵。另外也呼籲民眾，萬一發現自己疑似遭受詐騙時，請盡速撥打165專線報案，以提高詐騙款項攔阻的機率。