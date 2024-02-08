韓國女團2NE1在2009年成軍，由CL（李彩麟）、Bom（朴春）、Dara（朴산다라）和Minzy（孔旻智）組成，但2016年卻因合約問題突然宣告解散，令外界相當震驚，因為她們本來被看好能成為世界第一女團。解散後4人各自在演藝圈努力，8日隊長CL難得曬出4人同框照，惹哭大票粉絲，更立刻衝上韓網熱搜榜冠軍。

CL在2022年美國的Coachella（科切拉音樂祭）促成2NE1解散後第一次合體表演，讓全世界的粉絲都看到哭，原本大家期待2NE1能再有新作品，怎料，4人又回到解散後的狀態，先後發行個人音樂作品和表演等。

驚喜的是，8日深夜CL突然在Instagram曬出一張與朴春、Dara、Minzy在電梯裡的合照，寫上「4L ♥」並搭配2NE1經典歌曲〈BABY I MISS YOU〉。

不久後，Dara也上傳與成員們聚會的照片，2NE1難得全體同框，兩人貼文底下都湧入大票粉絲留言，敲碗她們有朝一日能回歸，照片也迅速衝上韓國入口網熱搜新聞第一，足見她們解散多年仍不敗的超高人氣。