新科立委徐巧芯日前發送「金龍報喜」春聯，因基底用色為迥異於傳統紅色的黃色，引發是否吉利的討論；但該春聯仍受民眾歡迎，相當搶手。數位發展部部長唐鳳近日則秀出一款「綠色春聯」，上面寫「龍無Bug」，似在致敬「綠乖乖」能讓電腦伺服器不當機的魔力，引發熱議。名嘴歷史哥李易修指出，節慶中用的為有龍、有吉祥話的「單一春聯」，其實並沒有觸犯禁忌。應該是對拿著展示的人有意見，綠營總是雙標。

唐鳳手持「龍無Bug」綠色春聯畫面一出，立即引發熱議。粉專「觸極者」就將唐鳳畫入哏圖，直呼「這才叫唐鳳的綠春聯」，引發網友噴飯。

歷史哥今(8日)則在臉書發文指出，「在此特別說明：節慶中用的為有龍、有吉祥話的『單一春聯』，其實並沒有觸犯禁忌！」

但歷史哥也直言，「綠色春聯是否能讓資訊系統乖乖還未知，但塔綠班哥布林也只有看到跟自己一樣的顏色才會乖。很多人對那個綠春聯其實應該也沒什麼意見，應該是對拿著展示的人有意見？其實都是偏見。」

網友表示「和雙標黨談理性？顏色不同會轉彎的」、「看到綠色就安靜了」、「春聯不是問題，有問題的是拿春聯的那個人」、「照國內農村文化，單聯雙聯都一樣意思」、「『龍無』唸起來就是台語的『都有』讀音」、「可以拿去避邪」、「這張農曆七月很適合」、「玉山官邸可以讓他貼」、「斗方？春聯？」、「台灣有種就把三節取消，不要愛吃中華文化豆腐，又嫌人家豆腐難吃」、「年獸看了都會吐」、「避邪用」。