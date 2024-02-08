農曆春節到來，除夕夜除年夜飯外，也多會全家一起看電視節目守歲，中華文化總會今年也推出《WE ARE我們的除夕夜》特別節目，結合台灣饒舌音樂、電影、體育等元素，打造9到99歲都可以看的節目，陪大家回顧這個土地上發生的大小事，包括偶像天團5566、職棒六隊54位啦啦隊女孩都將輪番登場。

文總自2023年首度推出《WE ARE 我們的除夕夜》，線上觀看人數超過25萬，今年也將延續去年熱潮，集結8位運動選手、42組演出團隊、54位職棒啦啦隊及1000名學生，送上跨世代、跨領域的精彩演出，多語言饒舌碰撞、經典台劇主題曲、復古歌廳秀、流量新生代限定樂團與偶像男團組合等，呈現台灣多元的音樂風貌。

文總表示，要打造9到99歲都可以看的節目，兼顧各年齡層觀眾的喜好，找來玖壹壹、新舊世代嘻哈饒舌歌手大支、Yappy、潮州土狗、小卡比、「日本知名舞團avantgardey。還有李翊君、洪佩瑜、孫盛希將連番獻唱多首經典台劇主題曲。「經典歌廳秀」則由葉璦菱、陳雷、邵大倫、王彩樺、黃于庭和孔鏘超級樂團，復刻秀場文化。

文總提到，今年適逢職棒聯盟35周年，節目也邀請六隊職棒選手登台演唱，六隊總計54位啦啦隊女孩，則準備大跳今年爆紅的神曲〈Super Shy〉和〈Queencard〉；

《WE ARE 我們的除夕夜》更特別打造其他除夕節目看不到的限定組合，偶像天團5566、FEniX與AcQUA源少年組成限定團「THIRTEEN」，將以風靡不同年齡層的獨特魅力襲捲除夕夜；JADE、怕胖團PAPUN BAND、麋先生MIXER、好樂團GoodBand、甜約翰Sweet John，五團唱作實力堅強的樂團，在《WE ARE 我們的除夕夜》團團聯手熱鬧迎新年。

文化總會表示，《WE ARE 我們的除夕夜》初衷為藉由這個舞台述說台灣的故事，鼓勵跨界曲風的合作，不僅呈現台灣豐沛文化能量，也在闔家團圓的節日裡，為不同世代的觀眾找到共鳴，留下難忘的集體回憶，在守歲的同時回顧過去、展望未來。

2024年《WE ARE我們的除夕夜》將於2/9（五）在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV（2/10播出）等網路平台播出。