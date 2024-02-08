2024迎來龍年，農曆春節連假開始，知名歌仔戲劇團「明華園戲劇總團」當家台柱孫翠鳳跟觀眾拜年，曝光過年規劃，親曝明華園成立95年屹立不搖原因。

孫翠鳳表示先生的生肖屬龍，自己的名字裡有個「鳳」字，特別透過影片跟大家拜年送祝福：「龍年龍飛鳳舞，龍年行大運」。

她也透露因為長年累月都在出國表演，所以過年對她和先生來說，三四天的假期是難得可以好好的休息的時間，所以兩人幾乎都是一起待在家裡過年。女兒們嫁出去了有自己的生活，夫妻在家安靜沉澱，回憶去年整年做了什麼事，進一步討論一下未來的規劃，笑稱真的閒不下來：「我們真的幾乎是全年無休」。

孫翠鳳感性表示，因為一直以來的努力，明華園戲劇總團創團95年，雖然聽起來有些歲月，但其實每年都在不斷提升「傳統跟創新永遠在腦海裡」，製作最棒的戲呈現給大家。

她也向大家喊話，歡迎龍年常進到劇場或者在廟會看到明華園戲劇總團的表演，可以停下腳步欣賞歌仔戲。現在台灣歌仔戲越來越棒，連外國人都誇讚說VERY NICE。孫翠鳳正向鼓勵大家：「新的一年，在龍年只要努力，一定會看到曙光 一定會看到自己努力的成果」，生活會越來越好。