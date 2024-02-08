南韓女團「BLACKPINK」去年和YG娛樂合約到期後，最終決定續簽團體約，因此個人動向則受到外界高度關注，繼Jennie、Jisoo自立門戶後，泰籍成員Lisa也跟進，今（8日）宣布成立個人廠牌「LLOUD」，讓粉絲都相當開心。

Lisa今在社群宣布成立個人廠牌「LLOUD」，並表示是一個能展現她音樂和娛樂事業的平台，宣告要突破新的界限，展開令人興奮新的旅程，希望大家能繼續一起走下去。

而「LLOUD」官網除了寫下公司的規劃及目標，還介紹Lisa多項傲人的金氏世界紀錄，也有她出席活動、雜誌拍攝等，更有她替台灣時尚雜誌拍攝的幕後花絮。

Lisa個人廠牌官網有放上台灣雜誌拍攝的幕後花絮。（圖／取自LLOUD官網）

Jennie去年12月成立個人品牌「ODD ATELIER」，而Jisoo則是傳出和企業家哥哥成立公司「Blissoo」，Lisa現也宣布新動向，目前只剩Rosé尚未公開個人合約的去向，4人各自開拓事業版圖，讓粉絲都相當期待未來發展。