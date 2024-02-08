繼台糖梅花豬肉片檢出瘦肉精「西布特羅」後，雲林濟生公司製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」也檢出致癌物「蘇丹紅」，台中市食安處追查台中市全聯門市已售出145瓶（82公克／瓶）；另問題辣椒粉所使用的原料紅辣椒粉也銷往台中龍井區1家肉類製品公司，食安處派員稽查業者尚未使用。

雲林縣濟生公司製售「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」（有效日期：2025.12.12）產品檢出「蘇丹色素三號」，也就是俗稱的致癌物蘇丹紅，由於其銷售通路為全聯門市，台中市食安處8日展開稽查，確認該批調味粉產品於台中市全聯門市共進貨1848瓶，截至8日13時，共計下架及退貨1703瓶，另有145瓶已售出，將持續監督全聯門市確實回收，防止問題產品再流入市面。

台中市政府呼籲，消費者如購買該批辣椒粉，可持購買發票及商品至全台全聯門市辦理退費，或可撥打全聯福利中心客服專線：0800-010-178，將由專人協助辦理退費事宜；另，民眾若發現違規販售情形，可撥打台中市政府一碼通1999專線，食安處將依法查辦。

此外，食安處也透過與新北市衛生局跨縣市互助稽查機制，查到該產品所使用的原料紅辣椒粉，是由新北市保欣企業供售，該公司也供應紅辣椒粉給台中市龍井區1家肉類製品公司。食安處派員前往稽查，確認業者購入該批紅辣椒粉尚未使用，已責令業者退回上游處理。

而為求謹慎，稽查人員現場抽驗該公司購入的原料紅辣椒粉，並將送驗至衛福部認證實驗室「全國公證檢驗股份有限公司」進行蘇丹色素檢測，以確保民眾食安。

食安處表示，「蘇丹色素三號」是一種人工合成的紅色染料，常當作工業染料，被用於如溶劑、油、蠟、汽油的增色，以及鞋、地板等增光，非我國准用之著色劑，禁用於食品內；食品業者若為增加食品鮮紅色澤而違規添加，如長時間、大劑量食用，對人體的肝腎器官易具有毒性，甚至可能有致癌風險。