日本品牌「無印良品」獲得許多民眾喜愛，但卻有員工爆料，明明公司業績成長，卻仍以營業額沒達標等原因拒發年終獎金，讓員工全都氣炸，紛紛在臉書、官方IG上將事情公布，引起討論。
無印良品日前公布財報，台灣部分全台共有62間門市，2023年的收入達到70億元，較前一年度相比成長近15％，但明明繳出亮眼成績，員工卻湧入其官方IG留言，爆料居然不給年終，狂酸「只有無印，沒有年終」。
有員工透露，她曾經滿心期待可以加入無印良品，但沒想到最後只得到滿滿的失望，不只多年不發年終，開工紅包也只給100元，還有人自爆已入職5年，但到現在從來都沒領過年終獎金。
超誇張的狀況瞬間引起討論，喜愛無印良品的網友全都傻眼喊「平時極力維護的品牌形象，要馬兒好又不給馬兒吃草，員工爆炸剛好而已」、「真的因為營運狀況沒有發獎金，至少也要公告跟員工說明吧」、「這麼大的品牌竟然沒有發年終給員工，真的太瞎了」、「沒有年終真的太過份了吧？請問成長的15%去哪裡了呢」、「請問營收亮眼卻不發放年終是真的嗎？」
對此，無印良品稍早做出回應，指出無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，雖然2023年營業額表現良好，但營收、淨利仍未達成年度目標設定，因此並未發放春節前的變動獎金，不過4月與10月的季節固定獎金都會照常發放，且基本都會發2個月以上，希望公司夥伴安心，「造成大家的困擾，台灣無印良品深感歉意」。
MUJI無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，整體獎金結構並非只有春節前的變動獎金。台灣無印良品是依據日本母公司的會計年度進行獎金結算，以四月及十月的季節獎金合計，基本上都有兩個月以上的發放。 本次引起討論的獎金發放屬於變動獎金，變動獎金屬於營業利益達成獎金，會依照年度營收/淨利達成狀況計算而決定是否發放。雖然2023年的年度營業額呈現表現良好的數字，但同時也有大部分的金額投資在對於未來市場的績效，例如成立自設電子商務平台的投資、在地商品的開發、大型旗艦店的出店以及調整薪資制度等等內外部的投資計畫。 但是在營收及淨利皆未達成年度目標設定的狀況下，因此未發放春節前的變動獎金。也因此而造成公司夥伴們的不滿情緒，台灣無印良品公司非常重視夥伴聲音也很抱歉，公司將另行以公告方式說明清楚本次獎金未發放原因，敬請理解。 不過，四月份與十月份的季節固定獎金將照常發放，也請公司夥伴們安心。造成大家的困擾，台灣無印良品深感歉意。
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