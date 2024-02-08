日本品牌「無印良品」獲得許多民眾喜愛，但卻有員工爆料，明明公司業績成長，卻仍以營業額沒達標等原因拒發年終獎金，讓員工全都氣炸，紛紛在臉書、官方IG上將事情公布，引起討論。

無印良品日前公布財報，台灣部分全台共有62間門市，2023年的收入達到70億元，較前一年度相比成長近15％，但明明繳出亮眼成績，員工卻湧入其官方IG留言，爆料居然不給年終，狂酸「只有無印，沒有年終」。

有員工透露，她曾經滿心期待可以加入無印良品，但沒想到最後只得到滿滿的失望，不只多年不發年終，開工紅包也只給100元，還有人自爆已入職5年，但到現在從來都沒領過年終獎金。

超誇張的狀況瞬間引起討論，喜愛無印良品的網友全都傻眼喊「平時極力維護的品牌形象，要馬兒好又不給馬兒吃草，員工爆炸剛好而已」、「真的因為營運狀況沒有發獎金，至少也要公告跟員工說明吧」、「這麼大的品牌竟然沒有發年終給員工，真的太瞎了」、「沒有年終真的太過份了吧？請問成長的15%去哪裡了呢」、「請問營收亮眼卻不發放年終是真的嗎？」

對此，無印良品稍早做出回應，指出無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，雖然2023年營業額表現良好，但營收、淨利仍未達成年度目標設定，因此並未發放春節前的變動獎金，不過4月與10月的季節固定獎金都會照常發放，且基本都會發2個月以上，希望公司夥伴安心，「造成大家的困擾，台灣無印良品深感歉意」。