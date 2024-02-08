為歡慶新年到來，新北府中特別推出專屬農曆春節限定「1起與龍共5」系列活動，除了可以逛展覽、看電影之外，還有趣味滿點的「好運龍龍-波浪鼓」節慶課程及限量抽獎活動，不僅如此，春節期間推出「我心所願」主題影展，精選溫馨、勵志、喜劇類型以及圓滿結局的好片，陪您一起過好年。

新北市政府文化局表示，府中15現正展出「回家之後－紀錄片故事特展」，匯聚三部家庭主題紀錄片，包含曾獲柏林影展泰迪熊獎的《日常對話》、拍出導演家庭的非凡經歷的《神人之家》以及探尋家族記憶的《給阿媽的一封信》，展現多元且獨特的家庭故事！此外，展覽中還有「HOME拍！攝影棚」展區，於府中15臉書線上留言即可抽限量香氛。

府中15現正展出「回家之後－紀錄片故事特展」，匯聚三部家庭主題紀錄片，展現多元且獨特的家庭故事。（新北市文化局提供／劉瑋晴新北傳真）

不僅如此，為了讓大小朋友更深入體驗台灣傳統文化，府中15特別規畫「好運龍龍-波浪鼓」節慶限定親子課程，擺動的鼓聲配上叫賣聲，是引起兒童歡樂的經典音響，這次春節將帶您親手製作專屬自己的特色波浪鼓，邀請大家在春節期間感受濃厚的節慶熱鬧氣氛。

府中15即日起至2月14日(初五)止，特別舉辦「小龍包」兌換活動，只要在府中15 GOOGLE評論並留言「我在府中1起與龍共5」，即可獲得限量「小龍包」好禮。