春節連假第一天，台北市長蔣萬安今(8)日晚間特地前往萬華區走訪艋舺夜市，分送發財金給逛街遊客以及攤商，把滿滿的福氣分享給大家，也向大家說聲新年快樂，沿途攤商見蔣萬安現身，也紛紛請他吃自家美食；台北市市場處表示，農曆新年期間北市16處夜市不打烊，邀請國內外的旅客一感受起來台北獨特的過年風味。

蔣萬安今日晚間現身艋舺夜市後，絲毫不減人氣，即便天氣寒冷，有許多民眾見到市長即熱情上迎握手寒暄，新年快樂等祝福語此起彼落，許多攤商不僅與蔣萬安合影，還送蔣萬安品嘗自家賣的美食，也有攤商請蔣萬安在看板上簽名留念，一行人沿途吃吃走走約60分鐘後才離開。

市場處表示，萬華龍山寺是許多人春節走春的首選，它結合了傳統文化及在地特色美食，其周邊的艋舺夜市、廣州街夜市、華西街夜市、梧州街夜市，從8日小年夜開始到2月18日以年貨大街概念推出各式在地小吃，同時今年艋舺夜市商圈主打「饗樂一條龍」服務，讓遊客在連假期間一樣可以品嚐到豐富、好吃且獨特的美食。

春節連假第一天，台北市長蔣萬安今(8)日晚間特地前往萬華區走訪艋舺夜市，分送發財金給逛街遊客以及攤商，沿途攤商見蔣萬安現身，也紛紛請他吃自家美食。（陳君偉攝）

春節連假第一天，台北市長蔣萬安今(8)日晚間特地前往萬華區走訪艋舺夜市，分送發財金給逛街遊客以及攤商，沿途攤商見蔣萬安現身，也紛紛請他吃自家美食。（陳君偉攝）

市場處補充，農曆新年期間南機場、公館、延三、饒河街、景美、臨江街、遼寧街、雙城街、士林、大龍、寧夏、艋舺、廣州街、梧州街、西昌街及華西街等16處夜市不打烊，各式美食小吃擺出來宛如年貨大街一般，同時也提供多國語言版本的夜市神美食專刊供民眾及國際遊客下載閱覽，介紹台北夜市美食小吃，吸引觀光客至各個夜市打牙祭，體驗豐富的台灣在地文化。