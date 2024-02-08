台中1名美容師A女2021年透過通訊軟體微信與丙男互相加為好友，丙男以15萬元，欲「包養」A女，隔日晚間22時許相約前往臺中市某旅館內，發生性行為。詎丙男事後未依約給付15萬元，A女心生不滿，控告丙男強制性交，以此誣告丙男，台中地院簡易庭判她6月徒刑，經上訴地院改判5月。

判決指出，A女於2021年10月6日晚間，透過通訊軟體微信與丙男互相加為好友，對話中丙男邀約以金錢為對價，稱欲「包養」A女，雙方約定以1個月15萬元作為對價後，遂於隔天晚間22時許至翌日凌晨間，相約前往臺中市某旅館內，經A女同意，未違反A女意願發生性行為。詎丙男事後未依約給付15萬元，A女心生不滿，竟意圖使丙男受刑事追訴，基於誣告犯意，向偵辦犯罪之司法警察誣指丙男，違反其意願，強制性交得逞，據此誣告丙男。

丙男涉嫌強制性交案件，經員警函送臺中地檢署偵查後，因犯罪嫌疑不足，經檢察官於2022年5月13日偵查後對丙男為不起訴處分，因A女未再議而於2022年6月9日確定。

A女被告後改口稱：丙男承諾結婚生子，性行為很重要所以要「試車」，更有約定金錢對價，其與丙男之間「是講好的」等語。於2022年8月23日檢察官訊問時，更坦承：2021年10月7日晚間至隔日凌晨該日性行為有經其同意，但是是有條件的同意，2人是在談包養，一個月15萬元，告訴人沒有給錢所以才提告，性行為過程中沒有抵抗、掙扎、發生拉扯，因為與告訴人都說好了等語。被告於遭提告誣告後，自白其與告訴人之間是合意性交，未有抵抗等情，與告訴人證述互核一致，且觀被告與告訴人之間之微信對話紀錄，被告於離開汽車旅館後，均係質問告訴人何時才要辦副卡，指責告訴人15萬元拿不出來，更要求告訴人匯款否則就要報警、驗傷等語。

法院審酌，被告明知其與告訴人之間，已約定合意為性交行為，因告訴人未履行金錢對價承諾，心有不甘，竟向員警誣告告訴人係強制性交，使告訴人蒙受司法追訴之訟累，更使國家司法偵查權無謂發動，浪費大量司法資源，所為應予非難。台中地院簡易庭依誣告罪，處有期徒刑6月，A女上訴後地院改判5月。