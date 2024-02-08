台電去(2023)年虧損3800多億元，傳出電價可能調漲25％，引發民意騷動。對此，經濟部長王美花近日表示，電價審議委員會將做討論，至於核電廠延役，她並強調非核家園不是神主牌，核電安全才是神主牌。PTT鄉民直呼「你各位以為台灣價值不用錢嗎？」、「核電開始轉彎了」、「現在選舉過了啊」、「妳這是不要2025非核家園了？」、「40％喜迎水電價漲」、「雞排沒有200我可不吃」、「反正四年後你就習慣了」。

台電在2023年4月調漲電價11％，但全年累計虧損仍高達3820億元，有消息指出，台電研擬爭取2024年度以不虧損為前提，電價調漲將達25％，民生用電調漲門檻可能從700度下修到500度，4月的民生用電可能會下調到500度就漲電費，約有300萬家庭用戶受到衝擊。

王美花5日表示，希望台電不要再這樣虧損，相關政府補貼是第一個要去爭取的，至於電價的部分，電價審議委員會會做詳細的討論。針對國民黨立院黨團提出核電廠延役修法，王美花則強調，非核家園不是神主牌，核電安全才是神主牌，這部分會尊重新民意聲音。

PTT鄉民表示「選輸只能認命，這下大家知道惹吧！別以為雙主菜便當和遊覽車旅遊是不用錢的？羊毛出在羊身上。有趣的是，2023年9月是決議凍漲，2024年3月就可能25％，這短短6個月，就發生了必須漲25％電價的大事情」、「40％的選擇」、「有政府好安心，40趴不在乎漲價」、「重啟個屁，40％的選擇，黨賺爛了」、「又又可以用核電了…」、「40％的選擇，水電雙掌」、「沒差，最慘的地方絕對不是北部」。

還有人說「你家神主牌真多」、「你這是不要2025非核家園了？選上又開始髮夾彎了」、「四個不同意，民進黨更有利」、「40％喜迎水電價漲，表示沒感覺」、「公投不要核電的地區用綠電電費，公投要核電的用核電電費不就好了」、「減少外食啊..不然能怎麼辦」、「核電開始轉彎了」、「一切為選舉，現在選舉過了啊」、「反正四年後你就習慣了」、「雞排沒有200我可不吃」、「你各位以為台灣價值不用錢嗎？」