日本秋田縣秋田市一處倉庫6日上午有熊隻闖入，窩藏至8日進入第3天。

日本秋田縣秋田市一處倉庫，6日上午有人發現一隻黑熊闖入，現場人員表示，這隻熊在倉庫裡已待了超過2天，外界多次嘗試各種方法仍無法誘捕成功。縣警、市警派出約50名人員繼續在場設置陷阱全天候緊盯，考慮以吹箭麻醉槍「放倒」這隻熊。日本環境省專家審查委員會8日建議把熊納入「指定管理鳥獸」，環境大臣伊藤信太郎要求4月之前列入。

綜合日本放送協會（NHK）、秋田電視台8日報導，周二（6日）上午11時30分，位於秋田市御所野湯本的一處航運物流倉庫工作人員通報，一頭體長約1公尺的黑熊闖入倉庫。應變人員先把牠關在裝滿米糠的箱式陷阱困住，再以攝影機監控周遭。不過，截至當地時間8日下午5時，當局仍未捕獲這隻熊，「僵持」狀況已進入第3天。

倉庫位於JR秋田站東南方約7.5公里處，旁邊就是業者的配送中心，周圍住宅區密集，2天以來現場一直沒有明顯動靜。秋田縣府說明，吹箭麻醉必須在與熊距離1公尺的範圍內執行，熊隻因麻醉生效陷入昏睡之前仍有可能出現兇猛舉動，目前持續評估是否採取此法誘捕。

秋田縣有倉庫遭熊闖入，再度引發日本輿論熱議。

當地區民表示在附近多次目睹熊的身影，學校也曾為此關閉1次，「但我從未在冬天見過熊出沒，牠們在一年之中的這個時候出沒很不尋常，若說牠們可能是來覓食，不如說是因為沒下雪」。當局透過攝影鏡頭觀察，可以看見倉庫內不，但看不到熊的身影。

熊隻在12月已處於冬眠期，但秋田縣境內仍有目擊熊出沒通報。秋田縣今年1月通報15起目擊熊出沒事件，至2月7日累計16起。過去3年的1月份並無任何目擊通報記錄。去年12月大館市暴風雪之中有人目擊一隻身長50公分的小熊爬上柿子樹啃了5分鐘的柿子；今年1月一隻身長50公分的熊進入美里町千畑小學爬上樹，當時正值放學時段，校方只能要求徒步返家的學生等候家長到校接人，熊在樹上窩了4個小時。

截至1月底，秋田縣今年累計70人遭遇熊襲受傷，件數是前一年同期3倍，歷來最嚴重。日本全國今年受害人數首度破200人，至1月底累計218人創新高；死亡累計6人，包括北海道、岩手縣各2人，富山縣、長野縣各1人。

東京農工大學研究所教授、熊生態學者小池伸介說，此時是熊的冬眠期，倘若冬眠巢穴附近環境惡劣、有人類製造噪音，牠們可能會更換冬眠地點，近期一連串「熊出沒」事件可能起因於此。至於秋田縣民目擊小熊出沒，小池伸介研判，冬眠期出生的幼熊跟著母熊生活約1年半之後再次冬眠，若遇母熊死亡或親子失散，小熊可能因為不知如何冬眠而四處遊蕩，這時建議人類進入建物或汽車內避險或撤離。