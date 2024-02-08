前總統陳水扁兒子陳致中過年前假釋出獄，扁家終能一家歡聚吃上過年團圓飯。陳水扁長年保外就醫，從不忌諱參與各式公開活動，他自己也主持廣播節目《有夢上水》，該節目大年初二更將推出新年特輯《阿扁之歌》，請來台灣國寶王明哲譜曲並彈唱由陳水扁親自作詞的10首歌曲。

陳水扁與粉專「扁擔物語」今(8日)發布此訊息：《有夢上水》大年初二新年特輯《阿扁之歌》大放送：2024.2.11大年初二10：00～11：00《有夢上水》第163集，特別製作《阿扁之歌》新年特輯，並邀請有「台灣國寶」之稱的王明哲大師彈唱由他譜曲、阿扁作詞的10首歌曲，與大家歡度龍之新年，誠祝所有聽觀眾朋友「龍騰點睛、龍是好運」！

粉專提到：這10首曲目包括《阿母的目屎》、《阿公的心情》、《牽咱一生的針線》、《情批的花香》、《為你歌唱》、《台灣人韭菜命》、《踅傷的番薯》、《等待天光的花欉》、《台灣是咱的》、《不認老》。「希望大家會喜歡！」下面不少人留言祝阿扁龍年快樂。