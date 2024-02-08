已故作家李敖長女李文，近日在臉書發長文，透露丈夫不幸罹患直腸癌，因為想給他最先進的治療，所以需要大家的金援，她也對外喊話：「李敖唯一的女婿需要大家的幫忙」，希望有錢捐錢，有力集氣。

李文透露丈夫拉肚子、體重減輕症狀已維持快半年，但每天吵架要他去看醫生，對方都無動於衷，直到她以離婚威脅才說服成功，最終檢查出直腸癌，她也透露丈夫因為疫情，大陸公司關閉，導致他超過3年的時間飽受壓力折磨。

「公司沒有了，收入就會減少，年紀大了要再找工作也不好找，現在就是吃老本，跟我之前在美國教書的收入維生」，因此丈夫沒有自信、心情低落，李文表示這些都可能是造成他生病的原因。

而李文會寫出沉重的文章，是希望看到的人可以有錢捐錢，有力集氣，她也希望大家能正視身體狀況，「不要學我先生的執著，身體上一旦發現有異狀不好時，及時前往醫院檢查，絕對不能有任何拖延，要定時體檢，絕對不能和自己生命健康開玩笑。」最後也喊話「李敖唯一的女婿需要大家的幫忙」。