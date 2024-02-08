民進黨主席賴清德當選總統，外界關注520就職後的新內閣人事，而先前綠、白營因立法院長選舉爆出電話門風波，還牽扯出總統府秘書長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰為閣揆提前布局的說法。對此，資深媒體人謝寒冰8日就表示，「賴清德的第一任閣揆，他應該不太會傾向於找爭議性比較強的人，他應該會找相對來講，各方的意見比較不會那麼多，然後又能夠幫他處理一些事情」，引發討論。

謝寒冰8日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中，對於林佳龍會不會當首任閣揆？他個人是保留，「因為林佳龍最近才剛為去喬立法院長的事情牽涉在其中，所以我覺得現在這個狀況，恐怕找他來不見得好」，謝寒冰認為，「賴清德的第一任閣揆，他應該不太會傾向於找爭議性比較強的人，他應該會找相對來講，各方的意見比較不會那麼多，然後又能夠幫他處理一些事情」。

謝寒冰指出，「第一任閣揆通常都是試水溫的，所以試水溫的人，你也不用去找一個派系的領袖，你一下找了這樣一個人的時候，到時候要把他犧牲掉的時候，你可能會得罪整個派系」，謝寒冰最後也說，「所以我個人覺得首任閣揆應該不是林佳龍，但是接下來他一定有機會當閣揆」。