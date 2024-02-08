美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格日前曾表示，「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，並呼籲兩岸展開對話。而民進黨「賴蕭配」於1月13日勝選，美國總統拜登則在白宮回答媒體問題，即表明不支持台灣獨立，前國家安全顧問海德里、前副國務卿史坦柏格銜命在羅森伯格的陪同下，於隔日抵台訪問，並於1月15日拜會蔡英文總統與總統當選人賴清德，除恭賀當選，也將重申對台海和平穩定的關切。對此，前立委蔡正元8日就表示，「拜登當然是以連任為最大的利益，選舉前他當然要把各種可能不利於他的因素控管好，中國大陸當然也知道這個狀況，所以在這個默契底下，2024是平安的一年，2025就不知道」。

蔡正元8日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「拜登當然是以連任為最大的利益，對於選舉前他當然要把各種可能不利於他的因素控管好，中國大陸當然也知道這個狀況，所以在這個默契底下，2024是平安的一年，2025就不知道」，蔡正元也坦言，「對於美國不支持台灣獨立，是他們一慣所主張的說法，但他也不反對台灣獨立，所以你可以看到美國的政策，當他覺得賴清德是獨立傾向的，就一定會派一個人來告訴他說，我白宮的看法跟界線是什麼，請你不要違反，陳水扁、蔡英文都是這樣子」。

蔡正元也提到，「美國只是做風險控管，做他該做的事」，蔡正元最後也說，「中國大陸也有一個很嚴重的戰略困境，這個困境是他現在在全世界當和平大使，這時候如果他在台灣開戰，對他整個戰略形勢不利，而且對於美國總統大選會產生不可預測的結果，所以2024他不可能開戰」。