昔日電影《那些年，我們一起追的女孩》捧紅柯震東、陳妍希，主題曲〈那些年〉也成為家喻戶曉的經典歌曲，主唱是來自大陸的胡夏，他也因此紅回大陸，登上許多音樂節目表演。不久前胡夏被爆出疑似熱戀中，對象是電影《孤注一擲》中飾演「性感荷官」的金晨；近日兩人微博1互動，被全網認為要官宣了。

33歲男歌手胡夏昔日曾被虧是「演藝圈最後一個處男」，他自己很不喜歡這個稱號，沒想到他直接行動證明自己有對象，今年1月胡夏被大陸狗仔拍到與1名女子在停車場愛的抱抱，事後更被網友從各種細節推敲，女方神似女星金晨，又有人透露金晨在去（2023）年有特地去看胡夏演唱會。

而兩人緋聞還在瘋傳的情形下，金晨6日宣傳自己主演的電視劇《南來北往》要開播，胡夏毫不避諱轉發金晨的貼文，並大方表示，「友情提示，今晚記得追劇」；胡夏和金晨這番操作，讓網友討論炸鍋，紛紛指出這是「愛情提示」，兩人官宣戀情應該不遠了。

戀情雖然尚未證實，沒想到近日又有網友看電影時巧遇金晨，她的身邊正是胡夏，兩人一起去看《飛馳人生2》首映，這也是兩人爆出緋聞後第一次同框；網友其實都樂見其成，認為兩人都33歲，男未婚女未嫁談談戀愛很正常。