隨著農曆春節到來，許多人年終獎金也入袋，但有公職人員近日抱怨，未來考績法新制草案通過後，較高績效的等次比例將由原有75%降為20%，意即55%原本考列甲等的人，都變成是乙等，也有人分析受新制衝擊最大的是資深公務員。

一名網友在Dcard公職板發文分享考績法新舊制，現行制度為甲等、乙等，其中甲等人數比例為75%，最高考績獎金2個月，而新制草案中，公務員考績等次分為「傑出」、「優良」、「良好」，傑出者考績獎金最高2個月，比例僅5%，優良者獎金最高1.75個月，比例累計15%，剩餘的80%為最低等級的良好者，獎金最高1.5個月。

「考進去的各位以後都是第三等級的考績了」，原PO質疑考績法新制規劃，本來甲等75%比例還有點機會拚搏，新制若實行有80%以上都是第三等考績，屆時就只有主管跟高層才配的上傑出跟優良，直呼「相對穩定低薪也是一個穩字，從以前穩定低薪到現在還越來越低，幾乎沒有成長還是負成長」。

公務員分享考績法新制與現行制度的差別，引起熱議。（圖／翻攝Dcard）

不少公務員也留言批評，「史上經濟最好，結果公務員福利一直砍，這樣可以知道政府財務真實狀況了」、「我一定準時下班然後做事不出全力，國家這樣對待新人沒關係，X」、「政府看準公務員不敢離職，未來4年還會在砍」、「真的不懂為什麼政府一直砍公務人員的福利，這樣不是越來越難招到人嗎？」

也有人分析若新制通過的得利方與受害方，「太乙真人萬歲，最爛也有一個月」、「蟻人翻身囉，繼續佛」、「如果是年資少的人，反而有增加半個月考績獎金，原本0.5個月變成最少一個月獎金了」、「新法之下，年功的老人公務員影響最大，新法應該是欺負老人吧」。