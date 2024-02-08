位於基隆市中山區的外木山漁港8日晚間8時許發生一起轎車墜海事件，一輛轎車突衝進港內，海巡人員及中山消防分隊獲報後搶救，搜救發現車內無人，車窗呈現打開狀態。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市中山區的外木山漁港8日晚間8時許發生一起轎車墜海事件，一輛轎車不明原因突衝進港內，海巡人員及中山消防分隊獲報後搶救，目前發現車內無人，車窗呈現打開狀態，至於事發原因還有待後續釐清。

據了解，當時轎車突然衝入漁港中落海，消防及海巡人員緊急搶救，由海巡潛水人員打開車門，初步發現車上並無駕駛，車窗呈現開啟狀態，安全帶也並無使用痕跡，警方已調閱車牌嘗試聯絡家屬，至於詳細事發經過，還有待進一步調查釐清。