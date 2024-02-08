協和莊漁港轎車衝入海。（圖／民眾提供）

協和莊漁港轎車衝入海。（圖／民眾提供）

今（8日）晚上20時許，基隆市外木山漁港發生一起墜海事件，一輛轎車不明原因突然衝進港內，目前正由海巡及警消人員救援中，據現場目擊民眾表示，轎車駕駛疑似直接開車墜入海裡，至於詳細事發原因有待警方進一步調查釐清。

警消表示，8日晚間20時9分許獲報，基隆市中山區外木山漁港轎車衝入海，民眾報目擊一輛轎車約於19時45分衝入海裡，不清楚車上人數，消防局立即出動中山、安樂及潛水人員（暖暖、七堵）前往，共出動計11車2船18人；同時通知市警局、海巡派員前往。

據了解，民眾目擊車輛落海後已下沉，目前已看不見，警消立即下船艇搜尋，另請潛水人員支援；海巡1名重裝下潛將四門打開，發現駕駛座窗戶是開的，車上沒有人，海巡與消防人員目前正擴大搜尋。目前警方已調閱車牌，嘗試連絡家屬。

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