台糖梅花豬肉片被驗出瘦肉精西布特羅，行政院食品安全辦公室主任許輔7日表示，西布特羅在台灣僅用於實驗室，屬檢驗分析用的標準品，且售價昂貴，1公克要價新台幣100萬元以上，「比黃金、鑽石還貴」，引來質疑。胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文質疑天價說，強調「西布特羅在大陸批發價1公斤約人民幣10元（約台幣44元）」。並貼出判決書指出，台灣過去就有抓到走私販賣大陸瘦肉精案例，直呼「驗出來就是有！」

蘇一峰痛批，豬吃的添加物是黃金天價，「那是政府把你當豬在騙你」，痛批側翼拿實驗用的化合物價格拿來騙人，如果依綠側翼的邏輯，那實驗用的鹽巴NaCl（氯化鈉）也是天價，50克就要新台幣5000元，1公斤的鹽要10萬元，「這樣台灣人還吃得起鹽嗎？」他說，如果食品添加物都照側翼的邏輯，台灣食品根本不能添加鹽了，居然拿實驗用的藥品價格來騙人民，「實驗用的每個化合物都是天價，連鹽都是！」

蘇一峰更發文貼出相關判決，臺灣雲林地方法院100年度易字第537號刑事判決提到，「林男仍因執行業務，向大陸地區年籍不詳之陳姓成年男子購買受體素後，即意圖營利，基於販賣動物用禁藥受體素之犯意，自民國98年12月間某日起至99年11月間某日止，以每公斤新臺幣（下同）23,000元之價格，陸續賣給知情之劉男。劉男陸續向林男購買受體素後，再添加骨粉、蒜精、鈣粉、代奶粉等加以稀釋為成品（1公斤「受體素」原料，可製成200公斤成品），即意圖營利，基於販賣動物用禁藥受體素之犯意，以每公斤成品800元至1,200元不等之價格，賣予雲林縣、嘉義縣不特定養豬戶。」

「台灣過去就有抓到走私販賣大陸的瘦肉精案例喔！」蘇一峰直言，「你說台灣只有實驗室有瘦肉精？西布特羅在中國一公斤十元啦！二十幾次驗出來就是有！不是嗎？」網友看了直呼「蘇醫師您一直貼，這樣1450睡不著哩」、「執政黨可以抽查養豬戶還有追查萊豬流向吧？」