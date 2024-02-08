農曆新年即將到來，政治人物也多會印製春聯送給民眾祝福，剛上任的立法院長韓國瑜，最新版的「龍耀吉慶」也出爐，仔細一看「韓國瑜」3字甚至還有燙金，這也引起大量粉絲瘋搶，甚至在網路上也有看到燙金版的韓國瑜春聯賣到4800元。對此，資深媒體人謝寒冰8日表示，「實際上你如果特別喜歡，你又沒辦法拿到的話，我建議大家很簡單，韓國瑜也不會反對，自己在家網路上抓圖，列印出來就好，我想韓國瑜不會跟你要版權費用的問題，因為很多媒體都拍了，去網路抓圖很容易」，引發討論。

謝寒冰8日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中，「他從以前到現在人氣都非常旺，只是我也沒想到一個春聯，燙金版的可以賣到4800元，這實在太誇張了」，謝寒冰也說，「我真的是覺得，我知道很多韓粉很希望能夠有一個春聯，但燙不燙金其實不是那麼重要，春聯主要是能夠帶來喜氣，然後讓你一年順利這樣就好，不用特別去追求」。

謝寒冰最後也提供，如果真的很喜愛韓國瑜春聯，但卻搶不到的民眾一個方法，「實際上你如果特別喜歡，你又沒辦法拿到的話，我建議大家很簡單，韓國瑜也不會反對，自己在家網路上抓圖，列印出來就好，我想韓國瑜不會跟你要版權費用的問題，因為很多媒體都拍了，去網路抓圖很容易」。