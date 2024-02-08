春節連假今(8)日正式開始，大樂透、威力彩、百萬加碼紅包今晚一次全開獎，台彩表示，本期大樂透、威力彩都槓龜，下期頭獎獎金分別上看3億元、3.4億元。另外，春節大紅包開出20組，還有296組尚未開出。

大樂透今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為05、08、25、31、39、47，特別號22。「春節大紅包」獎號為08、12、21、23、34、37、40、45、48。

威力彩第113012期今晚也開獎，第一區中獎號碼為10、15、20、24、25、34，第二區中獎號碼為02號。

大樂透至今已經連8槓、威力彩也連5槓，台彩預估，下一期頭獎獎金，大樂透可上看3億元，威力彩則飆到3.4億元。

春節大紅包今晚開出20組，總中獎注數為26注，其中15注為單注中獎，4組為2注均分，1主為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為64組，剩餘296組，下期（2／9）將繼續加開大紅包獎項。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。