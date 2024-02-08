韓國是全球最知名的偶像盛產地區，近年出道的男、女偶像年紀還有越來越小的趨勢，不久前透過選秀節目《Universe Ticket》誕生的8人女團UNIS，團內年紀最小的Seowon（林書媛）超強唱跳實力相當受到關注；最近有粉絲爆料，林書媛7日才剛從「小學」畢業，年紀才剛滿13歲（韓國年齡）網友全嚇傻。

女團UNIS從出道就掀起討論，特別是「忙內（年紀最小）」的Seowon（林書媛），她在節目播出時只有12歲，上個月才滿13歲；儘管林書媛因牙沒長齊的畫面造成話題，她憑著甜美顏值加上出眾的唱跳實力，依舊成功擠進出道名單，還在隊內擔綱主唱。

而今（8）日網友投稿到臉書粉絲專頁「我偶像的那些事」，表示，「昨（7）日小學畢業的UNIS成員LimSeoWon」，並附上林書媛穿著畢業服的照片，現在的她大方露齒笑，細看她的牙齒也已經長齊了；許多人都很震驚她的年紀，竟然才小學畢業，「人家才小學畢業就是偶像，我們大學畢業是？」、「太扯了吧，韓國baby偶像不遠了」。

UNIS是由韓國SBS電視台的超大型女子組合選秀節目《Universe Ticket》中選出，在2023年11月播出就掀起轟動，不僅有韓國的練習生，還有來自各國的可愛小女生；播出3個月左右最終選出8名練習生，成團名單依名次為Elisia、Yunha、Nana、Gehlee Dangca、Seowon、Hyeonju、Yoona、Kotoko。