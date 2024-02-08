許多人在日常生活中都很愛開玩笑，但有些玩笑較低級，甚至根本是在開黃腔，這時就必須要看對象的接受程度了。一名住在高雄的女網友透露，今（8）天前往某傳統市場想買「雞南佛」，沒想到店家卻用訕笑的語氣說只有豬南佛，旁邊其他攤商聽到全都在笑，讓她感覺非常不舒服。

一名女網友今日在臉書「爆料公社二社」表示，今天中午前往某知名傳統市場買菜，在一間2名男子經營的雞肉攤詢問是否有販售雞南佛，沒想到其中一人用訕笑的方式回答「沒有耶！但我有豬南佛你要不要」，讓另一位男子及周邊聽到的攤販全都笑起來，原PO見狀馬上閃人，結果店家還是繼續一直笑。

「到底是什麼垃圾才會對一個女生講出這種話？」原PO指出，雖然她事後在別家店順利買到雞南佛，且對方的態度非常親切，但第一間攤販的態度仍讓她感覺非常委屈，「明明自己沒做錯事情，為何會被這樣對待，希望大家不要跟我遇到一樣的事情」。

其他主婦對此話題超有共鳴，紛紛喊「遇過聊幾次天，之後就趁人多的時候用下體亂頂的」、「低級當有趣！噁心」、「自以為男性幽默」、「遇到蕭低勾，辛苦了」、「噁男真的很多」、「菜市場這種人很多，無聊當有趣，自以為幽默」。

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