美軍一架「超級種馬」直升機在執行訓練任務過程墜毀於加州山區。軍方8日證實機上5人全數殉職。

美國海軍陸戰隊第3航空聯隊一架CH-53E「超級種馬」直升機（CH-53E Super Stallion），周二（6日）在訓練期間從內華達州拉斯維加斯附近飛往加州聖地牙哥途中失聯，機上5人失蹤。美國媒體周四（8日）報導，海軍陸戰隊官員證實，直升機在聖地牙哥以東的偏遠地帶遭遇猛烈的冬季風暴而墜毀，機上5人均已不幸罹難。事故原因仍待釐清。

綜合美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、路透社8日報導，海軍陸戰隊第3航空聯隊指揮官柏舒特（Michael J. Borgschulte）聲明：「謹以沉痛悲傷的心情向各位說明，海軍陸戰隊第3航空聯隊前夜執行訓練飛行時，失去5名傑出隊員。」

海軍陸戰隊說明，美西時間周二晚間，5名陸戰隊員搭乘1架CH-53E駿馬型直升機，從內華達州克利契空軍基地（Creech Air Force Base）飛往前往加州南部的米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）。航機在深夜11時30分左右最後一次通報位置，直到隔天周三（7日）凌晨1時左右仍未抵達目的地，此時距離起飛約8小時，在低地大雨、山區大雪包夾肆虐的條件下，海軍陸戰隊立即展開搜索，聖地牙哥郡立治安部門與民間空中巡邏隊支援。

CH-53E「超級種馬」是美軍「重量級」直升機種，戰鬥、救援均可發揮關鍵作用

周三上午9時08分，搜救人員在聖地牙哥以東地勢崎嶇的松谷（Pine Valley）山區尋獲這架直升機，失聯地點海拔海拔約1127公尺。聖地牙哥郡警表示，由於天候狀況不良，無法派直升機空中搜尋，只能利用越野車在地面找人。由於墜機地點靠近美國與墨西哥邊境，美國聯邦林業局、美國邊境巡邏隊也加入搜索。周四上午，海軍陸戰隊官員發布搜救過程發現5人遺體的消息，至此距離直升機墜毀已逾24小時。

美國海軍陸戰隊說明，5名殉職隊員隸屬陸戰隊第3航空聯對第16飛機大隊的361重型直升機中隊。按照標準作業程序，5人身分必須在軍方向各個罹難者的近親發出通知24小時後方可公布。殉職隊員遺體與直升機上儀器設備尚未運回。

美國總統拜登（Joe Biden）周四向5名海軍陸戰隊員家屬與同袍致哀，他與妻子對於海軍陸戰隊痛失弟兄倍感心碎，同時也不忘向搜救單位致謝。

美國加州南部聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站，6日有一架CH-53E「超級種馬」直升機起飛。（美聯社）
美國加州南部聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站，6日有一架CH-53E「超級種馬」直升機起飛。（美聯社）

美聯社報導，2018年4月，美軍也有4名海軍陸戰隊員執行訓練任務時搭乘CH-53E「超級種馬」於同一地區墜毀，4人全數殉職。海軍陸戰隊排除飛行員失誤因素，家屬後來控告2家公司提供有問題的零件導致直升機失事。

CH-53E「超級種馬」由直升機大廠塞考斯基（Sikorsky）出品。海軍陸戰隊官網介紹，CH-53E「超級種馬」機身長約30公尺，可在惡劣天候之下（包括夜間）於崎嶇地形環境運送人員與裝備，救災時也能發揮功用，3具引擎能產生巨大的下洗氣流形成強風，因而獲得「颶風製造機」（Hurricane Maker）外號。

文章來源：5 missing Marines found dead after helicopter crash in California, officials say
文章來源：5 missing Marines confirmed dead following helicopter crash
文章來源：Five US Marines confirmed dead in helicopter crash near San Diego
文章來源：Rescue of Marine helicopter with 5 aboard is challenged by snowy California mountains
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