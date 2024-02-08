美軍一架「超級種馬」直升機在執行訓練任務過程墜毀於加州山區。軍方8日證實機上5人全數殉職。

美國海軍陸戰隊第3航空聯隊一架CH-53E「超級種馬」直升機（CH-53E Super Stallion），周二（6日）在訓練期間從內華達州拉斯維加斯附近飛往加州聖地牙哥途中失聯，機上5人失蹤。美國媒體周四（8日）報導，海軍陸戰隊官員證實，直升機在聖地牙哥以東的偏遠地帶遭遇猛烈的冬季風暴而墜毀，機上5人均已不幸罹難。事故原因仍待釐清。

綜合美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、路透社8日報導，海軍陸戰隊第3航空聯隊指揮官柏舒特（Michael J. Borgschulte）聲明：「謹以沉痛悲傷的心情向各位說明，海軍陸戰隊第3航空聯隊前夜執行訓練飛行時，失去5名傑出隊員。」

海軍陸戰隊說明，美西時間周二晚間，5名陸戰隊員搭乘1架CH-53E駿馬型直升機，從內華達州克利契空軍基地（Creech Air Force Base）飛往前往加州南部的米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）。航機在深夜11時30分左右最後一次通報位置，直到隔天周三（7日）凌晨1時左右仍未抵達目的地，此時距離起飛約8小時，在低地大雨、山區大雪包夾肆虐的條件下，海軍陸戰隊立即展開搜索，聖地牙哥郡立治安部門與民間空中巡邏隊支援。

CH-53E「超級種馬」是美軍「重量級」直升機種，戰鬥、救援均可發揮關鍵作用

周三上午9時08分，搜救人員在聖地牙哥以東地勢崎嶇的松谷（Pine Valley）山區尋獲這架直升機，失聯地點海拔海拔約1127公尺。聖地牙哥郡警表示，由於天候狀況不良，無法派直升機空中搜尋，只能利用越野車在地面找人。由於墜機地點靠近美國與墨西哥邊境，美國聯邦林業局、美國邊境巡邏隊也加入搜索。周四上午，海軍陸戰隊官員發布搜救過程發現5人遺體的消息，至此距離直升機墜毀已逾24小時。

美國海軍陸戰隊說明，5名殉職隊員隸屬陸戰隊第3航空聯對第16飛機大隊的361重型直升機中隊。按照標準作業程序，5人身分必須在軍方向各個罹難者的近親發出通知24小時後方可公布。殉職隊員遺體與直升機上儀器設備尚未運回。

美國總統拜登（Joe Biden）周四向5名海軍陸戰隊員家屬與同袍致哀，他與妻子對於海軍陸戰隊痛失弟兄倍感心碎，同時也不忘向搜救單位致謝。

美國加州南部聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站，6日有一架CH-53E「超級種馬」直升機起飛。（美聯社）

美聯社報導，2018年4月，美軍也有4名海軍陸戰隊員執行訓練任務時搭乘CH-53E「超級種馬」於同一地區墜毀，4人全數殉職。海軍陸戰隊排除飛行員失誤因素，家屬後來控告2家公司提供有問題的零件導致直升機失事。

CH-53E「超級種馬」由直升機大廠塞考斯基（Sikorsky）出品。海軍陸戰隊官網介紹，CH-53E「超級種馬」機身長約30公尺，可在惡劣天候之下（包括夜間）於崎嶇地形環境運送人員與裝備，救災時也能發揮功用，3具引擎能產生巨大的下洗氣流形成強風，因而獲得「颶風製造機」（Hurricane Maker）外號。