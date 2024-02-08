交通部觀光署7日宣布，旅行業者即起停止招攬赴陸旅行團，引發爭議。國民黨徐巧芯痛批，準總統賴清德還沒上任就跳票，堪稱史上第一人。藍營立委王鴻薇8日也跟旅遊業者一同開記者會，要交通部立刻收回大陸禁團令成命，呼籲總統當選人賴清德選舉政策不能跳票，禁團令政策不收回，520還能風光上任嗎？他們屆時將號召所有受害旅行社同業一起在520上街頭抗議。「選舉完不到一個月就跳票，民眾絕對不會屈服！」

政策選在小年夜前一天，突然因應政策急轉彎，這樣旅行社業者要怎麼過這個年？王鴻薇8日在記者會直批，這個是最光速的競選支票跳票，旅行社業者未來要怎麼信賴政府？她呼籲總統當選人賴清德，政策不能跳票，「這事情只懲罰到自己的旅行社業者，對於對岸根本不痛不癢！」欺騙旅行社業者，520還能風光上任嗎？這是欺騙老百姓的選票！選舉完不到一個月就跳票，「民眾絕對不會屈服！」

PTT鄉民表示「自己選的在那叫什麼」、「自己選的政府」、「民進黨執政想要遊行哦？」、「我以為跳票才是正常的」、「誰管你們，選贏比較重要」、「選舉完了，民進黨不需要你們的票啦」、「大膽刁民懂不懂什麼叫抗中保台？」、「禁團令真的好像是集權國家」。