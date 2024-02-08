中國大陸外交部發言人汪文斌8日主持例行記者會。法新社提問，台灣昨天宣布，從波蘭成功引渡一名因涉嫌欺詐大陸民眾遭通緝的男子回台，中方有無向波蘭提出抗議？汪文斌回應，已敦促波方慎重妥善處理涉台問題。

汪文斌表示，台灣劉姓居民涉嫌對大陸民眾電信詐騙犯罪，中方依法向波蘭提出了引渡請求，旨在打擊犯罪和保護被害人合法權益，完全合理合法。中方高度重視保護和促進人權，一貫堅決反對酷刑，並在司法領域人權保障方面取得了有目共睹的成就。

但是，歐洲人權法院所作判決和駁回波蘭上訴聲請之舉，有悖事實、有違公正、顯失公平，相關判決毫無事實根據，在法律上完全站不住腳。

汪文斌指出，加強執法司法合作、合作打擊跨國犯罪符合國際社會共同利益。中國此前已與許多國家成功開展包括引渡在內的執法司法合作。將繼續與國際社會一道合作打擊各類跨國犯罪，促進人員和經貿等領域往來。

汪文斌強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。敦促波方恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，維護中波關係發展大局。」

據悉，電信詐團劉姓台籍嫌犯，2017年在波蘭落網，中國大陸請求引渡，遭歐洲人權法院以大陸受審不人道為由，判決不予引渡，台灣自去年起向波蘭請求引渡，歷經波蘭司法單位9個月審查，終於在上月將劉嫌引渡返台，解送台中地檢署歸案，雖檢察官聲押失敗，但已對劉嫌實施電子腳鐐等科技設備監控防逃。本案已創下自外國引渡外逃犯嫌返台首例。