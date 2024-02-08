美式賣場好市多販售許多精緻點心，其中不乏人氣商品，就有一名網友分享買到北海道牛奶製成的年輪蛋糕，吃起甜而不膩，家人品嘗後一致給予好評，貼文也引起熱議，更有同好直呼可以默默吃完一整包。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，終於買到一款K牌北海道牛奶年輪蛋糕，買回家就大受家人好評，蛋糕體甜而不膩好吃，還有淡淡的牛奶香，而且獨立小包裝很方便攜帶，每塊熱量不超過100卡，「非常適合當下午茶，配杯熱茶一起享用剛剛好」。

貼文引起討論，不少過來人也稱讚美味，「真的好吃，蛋糕體濕潤柔軟，奶香十足」、「好吃、默默吃完一包」、「唐吉訶德買過很好吃，原來好市多也有了」、「好邪惡的東西」、「兒子很喜歡」、「好吃不膩+1」、「我今天去南台中要找這個沒找到」。

也有網友議論該蛋糕保存期限很久，「一般蛋糕放一兩個禮拜就不行了，為什麼這種可以放一年左右啊」、「科技麵包嗎？怎麼可以放那麼久」。

不過根據好市多網站說明，該蛋糕未添加防腐劑，外袋開封後如未食用完畢，請放入冰箱冷藏保存，並於三天內食用完畢，保存期限以消費者收受日起算，至少距有效日期前90日以上。