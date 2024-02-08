人類觀測宇宙重力現象時，發現了暗物質（Dark Matter）的存在，可惜我們是看不見暗物質的，既然如此，那麼天文學家在解釋暗物質時所使用圖像中，是如何被檢測並繪製出來的，其實是透過重力透鏡效應（gravitational lensing）來測量它們。
據《天文學》（Astronomy）報導，天文學家威廉（William P. Gerhold）表示，我們無法直接看到暗物質，因此著名的埃爾戈爾多星系團（El Gordo galaxy cluster）圖片中的藍色是人工添加的，以顯示出星系團中暗物質的所在位置。同樣地，我們所見過的X射線、無線電波和紅外線合成圖像，也是因為人類的眼睛無法看到所有這些光的波長，所以天文學家會在不同的波長下進行數據收集，然後將它們合併成一幅圖像，使用不同的顏色來顯示看不見的物質所在的位置。
為了替暗物質所在位置上色，天文學家觀察了埃爾戈爾多星系團背後的可見物質，即在它後面、更後方的遠處背景星系來作為參照物，因為暗物質既不吸收光，也不發出光，這就是為什麼天文學家將其命名為暗物質的原因。
然後，因為暗物質具有質量，所以會與正常物質相互作用，其中也包含光，因此透過重力透鏡效應（gravitational lensing），當來自遠處背景物體的光線經過一個大質量物體附近時，重力就會扭曲這些光線。
所以當我們在地球上看到背景物體的影像出現扭曲時，例如被拉長、模糊、放大，甚至是重疊，根據我們所見的圖像，天文學家就可以計算出創造出這種光線扭曲所需的質量和分佈，最後在用人工上色的方式添加上藍色，如此一來就能繪製出暗物質的視覺化地圖了。
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