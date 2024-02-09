過新年代表嶄新的開始，希望所有壞事都隨著一年的結束而消逝，但這天有民俗禁忌要注意，命理師楊登嵙說，農曆初一有12個事項得小心，以免招來血光之災或官訟等不良影響，倒楣辛苦一整年。

大年初一12禁忌如下：

▌忌吵架或打罵小孩

不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

▌不可灑水、掃地或倒垃圾

以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

▌忌吃稀飯

稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

▌忌殺生

在新年殺生，恐怕會惹來血光之災。

▌忌向人要債

除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

▌忌欠錢

若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕，往下一年邁進。

▌忌睡午覺

俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」，睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

▌忌打破東西

打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎（歲歲）平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

▌忌回娘家

嫁出去的女兒不要在大年初一回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家運勢。

▌忌燈全關

大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年，把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

▌忌說不吉利的話

這是平時就不該說的，例如「死」、「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

▌紅包送禮不能是單數

好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也儘量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上是不吉利的。