農曆春節除了給小孩壓歲錢，也會準備紅包給父母聊表心意，一名男網友表示自己36歲，每年都會收到爸媽包的紅包，金額大約2萬元，一直以來也沒有包給爸媽，好奇只拿爸媽紅包是不是很廢，意外引起兩派網友熱議。

一名網友在Dcard發文表示，自己目前36歲，爸媽每年過年還會包紅包給他，大概2萬上下，雖然金額不多，自己是沒在包紅包給爸媽，好奇詢問「會很廢嗎？有人也還在拿爸媽紅包的嗎？」

貼文引起眾人討論，不少人無法認同原PO，「爸媽包給你不廢，你不回包很廢，36歲還是別跟爸媽實質上拿錢吧」、「身為一個從小沒拿過破萬紅包的，對於有人說2萬不多」、「覺得很廢也很丟臉，但這是你家的事誰也管不著」、「真敢說... 正常人畢業就知道包給父母了」、「如果你會感到不好意思，也可以回包告訴父母你長大了啊」。

也有另一派網友認為收爸媽紅包很正常，「我爸媽60歲上下依舊在領我阿公阿嬤給的紅包」、「我媽也是！我們家都互相包來包去」、「我家也是，我覺得這種事情每家都不同，不管是家裡收入還是求個喜氣」、「不廢啊，紅包本來就是長輩包給後輩，只是在台灣不一樣而已」、「我們家結婚後父母也照樣包，連媳婦女婿都一起給」。