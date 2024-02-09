民俗上有所謂「三大人節」，分別為除夕、端午和中秋，其中以除夕最為歡樂有人氣，風水命理師谷帥臻在命理平台《旺好運》表示，除夕圍爐人氣最旺的天地磁場，幫自己造「錢母」，醞釀財氣，錢滾錢，來年就會很有錢。

谷帥臻公開除夕圍爐「造錢母」祕法，簡單3步驟如下：

▌造錢母

除夕夜晚幫自己準備一個錢母紅包，內裝「4928」元生財吉祥數字（1000元x 4張、100元x 9張、10元x 2個、5元x 1個、1元x 3個)。

▌醞釀財氣

除夕至新春大年初五，需將錢母紅包帶在身上不離身（除洗澡時可拿下），「4928」代表老天化金最大財富數字，將此數字與個人氣場融合，可將最旺的財運引至身上，將財運催旺到最高點。

▌錢滾錢

新春正月初五開市之後，將紅包內的4928元，放入居家財位方的聚寶盆內（2024財位旺方在東北方或北方），或存入銀行（需存入4928數字）當錢母造財庫，即可開始錢滾錢。

谷帥臻提醒大家，除夕圍爐除了趕緊幫自己準備造「錢母」紅包，也可包給長輩添福氣或小孩助其造財庫，千萬不要錯過一年一次幫自己造命開運，催旺財氣，錢滾錢的好機會。