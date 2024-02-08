美國日前集結卡爾文森號、雷根號、羅斯福號等三艘核動力航空母艦在西太平洋。根據大陸《央視》報導，東部戰區的岸基飛彈部隊進行了飛彈對海打擊演練，演習裝備有鷹擊-62岸基飛彈，鷹擊-62裝有一顆300公斤級穿甲爆破彈頭，可穿過艦船的裝甲。前立委孫大千表示，美三大航母開始集結在西太平洋，中國大陸輸人不輸陣，明白告訴你，你能夠到西太平洋耀武揚威，是因為鷹擊飛彈沒有打你。

孫大千8日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，對中國大陸來講，其實不在乎日本要站哪一邊，願意站在旁邊當觀眾，固然是件好事。但如果真的要攪和進來，中國大陸也有因應方案，如果沒有因應方案，沖繩就不用安排居民疏散。中國大陸一旦有天真的要解決台灣問題的時候，日本、美國、菲律賓加起來，可能都沒辦法阻擋中國大陸的決心。

孫大千接著指出，美三大航母開始集結在西太平洋，未必是為了中國大陸，可能因應朝鮮半島的局勢。但對中國大陸來講，輸人不輸陣，這就是為什麼央視立刻丟出來這段影片，明白告訴你，你能夠到西太平洋耀武揚威，是因為鷹擊飛彈沒有打你；但如果中國大陸真的打了你，也許你想來也到不了，這是中國大陸想明白表達的訊息。

孫大千甚至認為，中國大陸東部戰區進行鷹擊飛彈演練，如果對方真的要針對中國大陸，未必能夠活著開船到西太平洋來。