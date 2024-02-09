年節是一年之中，闔家團聚、陪伴家中長輩、增進家人感情最好的時機，然而面對許久不見的長輩，在相處時可以多加注意長輩的需求，共同從事一些對身體較無負擔，以及長輩也能同樂活動。若還沒想好過年該如何與度過，不妨參考以下的活動，把握時間與家人創造更多美好回憶！

【外出踏青】

若長輩行動能力許可，可以趁著好天氣，帶長輩出門走走、曬曬太陽、活絡筋骨，為防止推擠受傷跌倒的風險，地點應盡量選在較空曠、開放式的場地，應避免人潮擁擠且地勢不平坦的地方，如此可減少長輩體力上的負擔。

【麻將】

說到過年打麻將，怎能不參一腳呢！年節在家揪親朋好友一同上牌桌摸兩圈，不但可以促進感情，更能訓練長輩的記憶力及手部靈活力，還能預防阿茲海默症的發生，不過也要做好時間管理，適當地起來走動、活動身體，才不會久坐造成身體負擔；另外，小賭怡情、大賭傷身，在金錢上的拿捏也要更加小心，才能一起歡喜過年。

【唱卡拉OK】

過年邀請長輩一同歡唱也是相當好的選擇，音樂可以說是氣氛的調節器，隨著音樂一同歡唱、一起搖擺，也能為年節增添輕鬆愉快的氣氛!

【下棋】

下棋是長輩普遍喜愛的休閒娛樂之一，不但可以鍛鍊大腦、提升專注度，更可以預防阿茲海默症，平時可以透過下棋結識志同道合的朋友、擴大交際圈，若年節可以與家人一起對弈，相信也會為長輩留下幸福回憶。

【看電視】

每年電視台都會預錄過年特別節目，若長輩行動較不方便，亦或是不想在年節期間外出，一家人一起收看過年特別節目，談笑風生，也是能夠為長輩帶來陪伴的好選擇。

【一起準備年菜】

過年的重頭戲不外乎就是圍爐，辛苦了一整年，漂泊的遊子終於回家，一家人圍在一起共進年夜飯，就是最溫暖舒適的時光。飯前可以與家人一同準備年夜飯，分工合作，一同撿菜、聊天，討論菜色及烹煮方式，不但可以提升做飯的速度，也可以透過溫馨簡單的互動，增進家人間的感情。

【包餃子】

餃子外型酷似元寶，因此在過年會吃餃子，寓意招財進寶，且餃子有豐滿的內餡，人們也會透過包入不同的餡料，象徵把新年所有美好的寄望都放入其中。所以與其購買現成的餃子，不如和家人一起親手製作，增添年節更多樂趣。