時尚穿搭是人類的重要文化，但生產布料也與地球息息相關。從背心和破洞牛仔褲、西裝和領帶、學校制服與便服，每個人透過穿著展現自我，然而，衣物必然存在損耗問題，紡織業對環境和氣候變遷的影響排名第4，僅次於食品、住房和交通產業。而歐洲議會與歐盟委員會關注此永續議題，其中也得到知名時尚品牌維多利亞的秘密 (Victoria's Secret & Co.)的支持，得以讓時尚界邁向ESG的步伐。

為了減少浪費、以永續發展為目標，歐洲議會和理事會已達成臨時協議，制定新的「生態設計」方案，希望歐盟所銷售的產品能達到永續性目標。

「生態設計」臨時協議的重要條款包含「禁止銷毀未售出的服裝和鞋類」，這項禁令預估在未來2年後正式生效，將適用於大型零售集團，中型公司則享有6年的豁免期。這些規範的初衷，在於減輕「快時尚」對環境的破壞，並減少紡織業的浪費。

根據「ESGNEWS」報導，知名時尚品牌「維多利亞的秘密」近期宣布與少數族裔擁有的棉花農場展開合作，並承諾向多元化、公平且擁有經濟賦權的企業捐贈1000萬美元，同時支持女性、有色人種、退伍軍人、殘疾人、不同年齡層等族群。

「維多利亞的秘密」與農地的支持，不僅僅是對原料的投資，更著重於美國棉花種植社區的關懷，藉由建立有意義的聯繫和積極變革，通過直接與農民合作並提供協助，致力於為少數族裔的農場創造更多的經濟機會，使世界更清楚地了解「誰在種植棉花」以及「如何種植棉花」。

「當我們致力於為組織和世界創造更美好的未來時，我們致力於將多元化、公平和經濟賦權嵌入我們業務中，包括我們的基礎供應商。」維多利亞的秘密首席營運長Dein Boyle表示，直接與農場建立關係是有效的，藉由提升他們的工作自我價值，能有效提升ESG，也強調這只是改變時尚產業的開端，雖然是旅途的開始，呼籲其他企業承先啟後，重視地球長遠的未來。