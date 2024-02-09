今天是除夕，交通部高速公路局預估國道5路段車潮湧現，提醒民眾改走替代道路，避開塞車狀況，最新路況可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網查詢。

高公局預估，除夕（9日）有5路段可能塞車，分別是上午9點到12點國道1號「楊梅-新竹」、「彰化系統-埔鹽系統」，以及國道3號「土城-關西」；上午10點到12點國道3號「快官-霧峰」；國道5號早上10點到下午4點「南港系統-頭城」。

高公局建議民眾改開替代道路，國道5號頭城往坪林改走台9；國道1號和國道3號新竹往台南，建議改走台61；國道6號南投往返台中，建議改走台63；國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走台74或國道4號。

高公局也增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩，合計33處。除夕當天，國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。