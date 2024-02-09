南韓SM娛樂女團aespa成員們不科學的美貌被稱作「AI女團」，其中大陸籍成員寧藝卓（Ningning）不只外貌出眾深受喜愛，超強唱功更是令人驚豔；不過她過去受訪時曾坦言，自己右眼近乎失明，因此在練習高難度舞蹈時格外辛苦，讓粉絲相當心疼；然而，身體的不適並未讓她放棄，早在她出道前就參加過許多選秀，鄧紫棋還曾認證過她的歌唱實力。

寧寧剛出道的幾年期間，曾因在機場戴墨鏡、沒看見粉絲等事件，被酸民批評「耍大牌」，直到去年她接受訪問時坦言，自己小時候右眼曾罹患「棘變形蟲角膜炎」接受手術治療，導致右眼視力不好、幾乎看不見，先前還曾在GOT7成員BamBam的YouTube頻道《BamHouse》中自爆患有「注意力不足過度症（ADHD）」讓她備感壓力，而粉絲得知後真相後趕到十分震驚與心疼。

事實上，來自大陸哈爾濱的她，從小就參加過許多選秀節目，包括《中國達人秀》、《加油！少年派》、第二季和第三季《中國新聲代》等，還曾獲得「我是麥霸」K 歌大賽總冠軍。

然而，在12歲那年更因清唱鄧紫棋經典歌曲〈泡沫〉被看見，台風穩健且擁有不凡歌唱實力的她，讓鄧紫棋本人也忍不住留言大讚「在哈爾濱遇到這位可愛小妹妹，她找我拍照後，突然唱歌給我聽。小天使你唱得太好了！加油加油！等你長大當歌手喔！」，之後她在14歲通過SM娛樂選秀，成為旗下練習生之一。

在入選SM娛樂的那一年，她也加入了練習生出道計劃「SM Rookies」，成為 SM 娛樂對外公開的練習生之一，也是aespa中唯一在 SM Rookies 中亮相過的成員；在歷經4年多的練習生時期，最終以aespa主唱的身分正式出道。