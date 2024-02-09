巴克利被俠客烏龍球嘲笑。（Yusufgetsit）

名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）上季在灰狼內訌事件嘲笑出手打人的戈貝爾（Rudy Gobert），沒想到「迴力鏢」飛了一陣子又回來敲到自己，讓巴克利在「俠客烏龍球」單元（Shaqtin' A Fool）被球迷票選為當期最有趣的橋段。

戈貝爾在例行賽最後一場與隊友李凱爾爆發激烈爭吵，總教練過來也勸不開，戈貝爾直接一拳打在李凱爾的身上。李凱爾很生氣要衝上前，戈貝爾一路倒退走，讓李凱爾抓不到他。巴克利當時就在節目上模仿，他打了肯尼史密斯（Kenny Smith）一掌，然後倒退著跑，諷刺說：「你們看，我是戈貝爾！奉勸大家一句話，你不能出手打人之後就倒退著跑！」

歐尼爾（Shaquille O'Neal）當然不會放過嘲弄巴克利的機會，果然他就在「俠客烏龍球」翻出巴克利球員時代的打架影片，當年巴克利也是這樣幹的，出手打人之後自己往後退。影片讓幾位主持人笑翻了，巴克利也鼓掌苦笑說：「很厲害，你逮著我了，我喜歡。」史密斯挖苦他說：「早說你不是硬漢了，還會月球漫步！」

其實巴克利球員時代逞凶打架的影片也不少，最有名是他在1999年效力火箭時，和湖人中鋒歐尼爾大打出手，巴克利先拿球砸歐尼爾，再衝上去把他掀倒在地，沒想到20多年之後他們已經是最要好的朋友了。