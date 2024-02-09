過年到了！很多企業行業都在休年假，但是消防隊比較特殊，24小時都要有人待命，以防有災害的發生，那消防隊的年都怎麼過，《中時新聞網》帶你來了解一下！

根據消防隊的傳統，年假都是用初二來切分，上班人數會比平常少一點，但是戰力還是沒有影響，簡單來說就是可以回家吃年夜飯的，就無法帶老婆回娘家，那你們一定會有疑問，那單身漢怎麼辦？很多沒娶老婆的消防隊員，老家都在中南部，大家也都會想回家過個好年啊！

所以消防隊外勤，每次到過年前，就會出現一種東西，這東西就叫做「生死簽」，各憑運氣抽籤決定，當然如果抽到你不喜歡的班，可以找同事私底下更換，而過年最重要的就是團圓飯。

消防隊過年留守，只能在分隊吃團圓飯。（翻攝畫面）

各行各業都休息，消防隊在過年期間的好朋友，就是泡麵啦！畢竟不是人人都會下廚，加上大家出勤及休息時間都不同，最常用來填補肚子的就是泡麵了，當然有的分隊會有善心人士，在大年夜會準備豐盛的大餐，犒賞無法回家過年的隊員們。

而每個分隊都會有義消，在每年除夕這天，義消分隊長也會特別包紅包，給當天上班的警消，跟打拼一年為人名服務的義消們，大家都會攜家帶眷到分隊紛紛送上祝賀，雖然紅包金額不大，但是心意最重要。

消防隊會有義消前來慰問辛苦的警消同仁。（翻攝畫面）

但過年上班的消防隊員，其實最大願望就是，希望民眾不要亂放煙火，避免引起火災，加上天氣寒冷，請民眾要多注意住家通風，多關心老人保暖問題，這樣大家都可以開心過年，消防隊的勤務量也會大大減少。