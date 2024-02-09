大陸人氣男星胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品走紅，近期與女星唐嫣合作電視劇《繁花》再登事業高峰。不過，18年前胡歌竟曾遭遇嚴重車禍險毀容，因她離世造成嚴重心理陰影。

2006年8月，當時胡歌曾經歷一場嚴重車禍，鬼門關前走一遭，胡歌全身麻醉，脖子及右眼縫了100多針，經過6個半小時才驚險搶救回一命。不過，同行的女助理兼摯友張冕，搶救無效不幸身亡。

胡歌他曾在採訪中透露當時車禍細節，原本當天胡歌是要坐副駕，但因為女助理體諒他剛拍完戲能好好休息，便讓他到後座，自己則換做到副駕的位置。此事也在胡歌認為若女助理沒有換座位，死的可能就是自己，將張冕視作救命恩人外，此事也留下無法抹去的心理陰影。

2023年8月，胡歌曾透過微博發文，PO出近距離自拍，眼角留下清晰可見的傷疤，發文寫下：「我盡量，我盡量，我盡量保持冷靜，我對不起好多人，我希望對著起這短暫的一生」，突如其來的低潮，毫無頭緒內容也引發粉絲擔憂，引發不少網友緩頰安慰：「你沒有對不起任何人」、「經歷過生死的人，想按照自己的方式活著，有什麼可指責的」、「多理解理解他吧，不能共情也可以少說兩句」」。