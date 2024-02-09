1983年徐克導演的《新蜀山劍俠傳》即將上映，為了給電影博頭彩，徐克在業內人士的提議下找到了張大千，想讓他為自己題字，豈料直接被張大千拒絕表示：「我已經封筆這麼多年了，不會出山的。」此事被林青霞知道了，作為此戲的女主角她自告奮勇代替徐克向張大千要墨寶，而林青霞的成功原因也曝光。

徐克二次登門拜訪張大千時，帶了林青霞一同前往，林青霞主動和張大千打招呼並告訴他：「不如我帶你去看我們剛演的電影吧，您看完再決定是否想要幫我們題字。」而林青霞的有禮的姿態，給足了張大千尊重，他們一同觀賞《新蜀山劍俠傳》後，林青霞更是主動和張大千攀談起來，以此獲得了張大千的信任。在臨行之際，林青霞這才又一次提出了想要張大千為題字的想法，而張大千想了想之後，竟然答應了下來。

一旁的徐克非常驚訝，他連忙請工作人員為張大千遞來了一張宣紙，張大千在紙上寫下「新蜀山劍俠，蜀人張大千題。」筆跡強勁雋永，絲毫看不出是一個年近九旬的老者所寫。

《新蜀山劍俠傳》上映後，張大千的墨寶為本片增色不少，同時也讓林青霞一舉成名。觀眾對她在戲中飾演的瑤池仙子讚歎有加，她的演技和美貌成為眾人津津樂道的話題。徐克的導演生涯也因這部電影踏入了快車道，成為了他事業的轉捩點。