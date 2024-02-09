以警匪題材走紅的大陸電視連續劇《重案六組》，多年前播出時創下超高收視率，還捧紅一票演員，在劇中演出警花的演員王茜，颯爽英姿的形象加上亮眼外貌，吸引一票粉絲力挺，不過卻被爆出疑似整形失敗，將整張臉弄得「面目全非」，與昔日模樣相較起來，根本是判若兩人。

《重案六組》是大陸近年最成功刑偵警匪類電視劇，數十年來重播次數超過5千次，足以見得該劇受歡迎程度，王茜在劇中飾演機智的女警花季潔一角，精湛演技加上與生俱來的姣好外型，讓她演出該劇就迅速竄紅，被網友封為「最美警花」，更憑該劇奪得《金鷹獎觀眾最喜愛女主角獎》，此外，她為了演活醫生、律師等角色，還帶著劇組實地見習，只為了將角色最真的一面呈現於觀眾前，因此有著「行業劇女王」封號。

王茜不僅憑著演出《重案六組》攀向事業巔峰，還找到下半輩子的依靠，就是該劇導演徐慶東，這段相差23歲的婚姻雖引發議論，不過夫妻倆不顧流言蜚語，恩愛模樣羨煞旁人，不過好景不常，徐慶東因為過度勞累，引發哮喘驟逝，讓這段婚姻才9年就劃下句點，突如其來的噩耗，讓王茜情緒崩潰，不過她最後強忍淚水，不僅獨自扶養女兒長大，還完成電視劇《啊搖籃》的拍攝，讓這部承載丈夫遺願的作品得以問世。

王茜被指容貌與過往差異極大，遭網友質疑整形，不過她駁斥此傳聞。（圖／王茜微博）

王茜與老公徐慶東相差23歲的婚姻引發議論。（圖／微博）

沒想到王茜某天再度現身時，昔日「最美警花」的俏麗模樣已不復在，容貌也出現極大差異，被眼尖網友發現下顎骨似乎有動過刀的痕跡，臉部也略顯僵硬、凹凸不平，被指出可能是整形後遺症，對此，她發聲駁斥傳聞，強調並未整容也没有毁容，只是壓力太大導致肌膚出狀況，隨著丈夫去世多年，王茜的感情似乎没出現新動向，與女兒兩人相依為命，她也強調生下女兒是這輩子最正確決定，似乎道出對丈夫的深深緬懷。